Lise sınavları ile ilgili son dakika gelişmeleri öğrenciler tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde sınavların 3 Mayıs'a ertelendiğini duyurmuştu. Konuyla ilgili Ziya Selçuk'tan yeni bir açıklama geldi. Peki, lise sınavları ne zaman yapılacak?

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB lise sınavlarıyla ilgili, ".2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin birinci sınavları 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde ilgili zümrelerce hazırlanacak ve 3 Mayıs 2021'den itibaren "Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları" konulu yazıda belirtilen açıklama ve kurallar çerçevesinde planlanarak uygulanacak." açıklamasında bulunmuştu.

LİSE SINAVLARI ERTELENECEK Mİ? SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şu açıklamaları yaptı; "Riskin düşük seviyede de olsa dikkate alınması gerektiğini eğitim bilimciler olarak kendi içimizde değerlendirip böyle yapıyoruz. O yüzden açıp kapatmalar oluyor. 3 Mayıs’taki sınavlarla ilgili bakış açımız şu; eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız. Bizim hiçbir şekilde bir ısrarımız ya da bir beklentimiz olamaz, buna hakkımız yok. Çünkü çocuklarımız, kıymetli velilerimiz, öğretmenlerimiz kıymetli bizim, o yüzden de tümüyle tabloya bakıp, veriye bakıp, bilime bakıp, böyle bir kararı gözden geçiririz, yeniden ele alırız."