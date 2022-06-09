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Lisede devamsızlıktan kalma var mı? Bakan Özer son dakika açıkladı!

12. sınıfta devamsızlıktan kalma var mı? Sorusu lise son sınıf öğrencilerinin gündeminde. 2021 - 2022 eğitim ve öğretim yılının son günleri yaşanırken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 12. sınıflar için devamsızlık şartıyla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Peki, lisede devamsızlıktan kalma var mı? İşte Bakan Özer'in konuya ilişkin açıklamaları...

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    12. sınıfta devamsızlıktan kalma var mı? Bakan Özer son dakika açıkladı! Lisede 12. sınıflar devamsızlıktan kalır mı?

     

    Üniversite sınavı için hazırlıklara devam eden lise son sınıf öğrencileri "12. sınıfta devamsızlıktan kalma var mı?" Sorusuna yanıt arıyorlar. Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İlk defa burada açıklıyorum" diyerek 12. sınıfta devamsızlıktan kalmayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, 12. sınıfta devamsızlıktan kalma var mı? İşte detaylar...
  • 02
    12. sınıfta devamsızlıktan kalma var mı? Bakan Özer son dakika açıkladı! Lisede 12. sınıflar devamsızlıktan kalır mı?

    SINIF GEÇME İLE İLGİLİ ESNEKLİK YAPACAĞIZ!

    Bakan Özer, üniversitesi sınavı döneminde lise son sınıf öğrencilerinin yaşadıkları okula devam stresine ilişkin soru üzerine, 1-2 haftadan bu yana bu konunun gündemlerinde olduğunu dile getirdi.

    Özer, yaptığı açıklamada, "Covid-19 salgını sürecinden geçtik. Tüm ülkeler için beklenmedik, ilk defa deneyimlenen bir süreç oldu. Öğrencilerimizin her zaman yanında olmak için çalışan bir bakanlığız. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın.
  • 03
    12. sınıfta devamsızlıktan kalma var mı? Bakan Özer son dakika açıkladı! Lisede 12. sınıflar devamsızlıktan kalır mı?

    Tüm öğrencilerimizi devamsızlıkla ilgili hiçbir sorun olmadan mezun edeceğiz. Sorumluluk sınavına girip sınıf geçmeyle ilgili de çok esneklik yapacağız. Hangi dersleri aldıysa hepsinden sorumluluk sınavına girebilecek öğrenci. Amacımız, öğrencilerimize imkan verip, eğer başarabilirlerse hiç yıl kaybı olmadan süreçleri rahatlıkla ilerletebilecekleri, kariyerlerine devam edebilecekleri bir mekanizma inşa etmek.
  • 04
    12. sınıfta devamsızlıktan kalma var mı? Bakan Özer son dakika açıkladı! Lisede 12. sınıflar devamsızlıktan kalır mı?

    Hem sorumlu dersi olan öğrencilerimiz, diğer sınıf kademelerindeki öğrencilerimiz rahat olsunlar onlara her türlü desteği sağlayacağız. Tekrar tekrar sorumluluk sınavlarını vereceğiz. 12. sınıf öğrencilerimiz artık devamsızlık konusunu kafalarından çıkarsınlar." şeklinde konuştu.

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