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HaberlerGündemEğitimLiseler ne zaman açılacak, 1 Mart'ta yüz yüze eğitim başlıyor mu? - Meslek Liseleri, Anadolu Liseleri açılacak
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Liseler ne zaman açılacak, 1 Mart'ta yüz yüze eğitim başlıyor mu? - Meslek Liseleri, Anadolu Liseleri açılacak mı?

Liselerin ne zaman açılacağına dair araştırmalar devam ediyor. Yurt genelinde en çok merak edilen konular arasında yer alan liserlerin durumu ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Meslek Liseleri, Anadolu Liseleri ve düz liseler ne zaman açılacak?

Liseler ne zaman açılacak, 1 Mart'ta yüz yüze eğitim başlıyor mu? - Meslek Liseleri, Anadolu Liseleri açılacak

Liselerin ne zaman açılacağına ilişkin son dakika gelişmeleri devam ediyor. Ajanslara düşen son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'den oldukça önemli bir açıklama geldi. Peki merakla araştırılan Liseler ne zaman açılacak 2021, yüz yüze eğitim başlıyor mu?

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla yüz yüze eğitim uygulamalarına ilişkin illere yazı gönderildi.

Yazıda, "1 Mart 2021 tarihinden itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacaktır." bilgisi paylaşıldı.

Mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu lisesi, güzel sanatlar lisesi ve spor liselerinin 12'nci sınıflarında yüz yüze eğitim, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklentileri de dikkate alınarak haftada 24 ders saatini geçmeyecek şekilde planlanarak yapılacak.

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN, NASIL OLACAK? LİSE SINAVLARI İPTAL OLUR MU?

Birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 1 Kasım 2020'ye kadar işlenen konularla sınırlı tutulacak.

Her bir sınav, atölyelerdeki uygulama sınavları gibi zorunlu haller dışında, bir ders saati (40 dakika) süre verilerek uygulanacak ve sınav soruları, bu süreye uygun olarak hazırlanacak. Öğrenci hareketliliğini asgari düzeyde tutmak amacıyla bir günde her bir öğrenci için iki ders, zorunlu hallerde en fazla üç dersten sınav yapılabilecek.

Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler, ilgili alan zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacak.

Sınav tarihleri, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-Okul Sistemine işlenecek. Sınavlar, Kovid-19 salgını kapsamında başta temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları olmak üzere alınan önlem ve tedbirlere uygun bir şekilde yapılacak.

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