Liseli gençler, yaşıtlarıyla iş insanlarını buluşturan

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitimlerini evden sürdüren bir grup girişimci liseli öğrenci, sosyal medyada "Kriz ve Liderlik Platformu" kurarak canlı yayınlarda iş insanlarını yaşıtlarıyla buluşturan etkinliklere başladı.

Lise öğrencileri Cem Kalay, Enes Karakullukçu, Pelin Öztürk, Ahmet Emir Karaca ve Emre Özarar, yaşıtları ve girişimcilik ruhu olanlara yönelik kurdukları Kriz ve Liderlik Platformu'nda, kriz döneminin nasıl yönetilmesi gerektiği, bu sürecin farklı sektörleri nasıl etkilediği ve tekrar normalleşmenin nasıl olacağı gibi konularda farklı isimlerle söyleşiler düzenledi.

Platformun kurucusu liseli gençlerden Pelin Öztürk, 5 girişimci öğrencinin projesi olarak başlayan bu çalışmanın farklı liselerde öğrenim gören öğrencilerin katkısı ile büyüyeceğini anlattı.

Öztürk, gönüllü temsilci arkadaşlarının 11 farklı lisede eğitim aldığını aktararak "Bu sayının artması ile daha çok öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Herkesin vereceği katkıya açığız. Önemli olan hepimizin faydalanacağı güzel işbirliktelikleri yapabilmek. Bugün online sohbetler ile başladığımız bu süreç ileriki zamanlarda daha da şekillenecek. Hedefimiz bu yapıyı ciddi bir platform haline dönüştürmek ve ileride iş hayatına atılacak olan bugünün öğrencisi yarının liderlerinin kişisel gelişimlerine birçok açıdan katkı sağlayabilmek. Bugünün öğrencilerini yarının liderleri olarak, yine bu platformda ağırlayacağımız uzun soluklu bir yola çıktık." ifadelerini kullandı.

Platformun kurucularından Cem Kalay ise bir süredir okulların girişimcilik kulüpleri bünyesinde çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Kovid-19 salgınının üniversiteye hazırlanan gençleri çok etkilediğini vurgulayan Kalay, geleceğe dair önemli adımlar attıkları, planlamalar yaptıkları bir dönemde bir belirsizlikle karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi. Kalay, şöyle konuştu:

"İşte uzun zamandır hayalini kurduğumuz, altyapı çalışmalarını yaptığımız oluşumu uygulamaya koymanın tam zamanıydı. Hem kendimizi hem de diğer öğrenci arkadaşlarımızı bu dönemde biraz olsun destekleyebilmek, salgın sonrası normalleşmenin nasıl oluşacağını anlayabilmek ve tercihlerimizi bu doğrultuda şekillendirebilmek için sektör liderleriyle bir araya gelme kararı verdik. İletişime geçtiğimiz iş insanlarının birçoğu bizi geri çevirmedi ve projemize destek verdi. Bir Instagram hesabı olarak başlayan bu oluşum yeni konukları ile önümüzdeki günlerde büyümeye devam edecek."