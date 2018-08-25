Liverpool M - Danubio maçı heyecanı

Uruguay Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Liverpool M, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Danubio takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:30. Liverpool M 4 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Danubio 9 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi Liverpool M, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Danubio son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 699 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Liverpool M kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Danubio sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler.

Liverpool M önceki hafta Plaza Colonia mücadelesinde 0-1 kazandı.

Danubio, Boston River karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Liverpool M, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Liverpool M, kendi sahasında 3 gol attı, 5 gol yedi.

Danubio ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Danubio, 4 gol atarken 2 gol yedi.

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