Lodzki KS - Olsztyn maçı öncesi rakamlar

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Lodzki KS, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Olsztyn takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. 4 puanlı Lodzki KS 11. sırada bulunuyor, Olsztyn 4 puana sahip ve 7. sırada. Lodzki KS son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Olsztyn son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 406 kodlu maçı oynayanlar; Lodzki KS galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 2.90, Olsztyn galibiyet oranı 2.90.

Lodzki KS son haftadaki Dolcan Zabki müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Olsztyn, Warta Poznan karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Lodzki KS, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Lodzki KS, kendi sahasında 0 gol attı, 1 gol yedi.

Olsztyn, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Olsztyn 3 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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