Londrina - Guarani maçı ne zaman?

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Londrina, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Guarani takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 01:15. Londrina 21 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Guarani 26 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Londrina, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Guarani, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 213 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Londrina kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 2.90, Guarani sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Londrina son haftadaki America Mineiro müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Guarani, Luverdense karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Londrina, 12 gol attı ve 12 gol yedi.

Guarani, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Guarani 10 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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