Lorde'un şarkıları İsrail Apple Music'ten kaldırıldı

Yeni Zelandalı pop yıldızı Lorde, New York'taki konserinde "Özgür Filistin" sloganı atmasının ardından İsrail'deki Apple Music'ten kaldırıldı.

Olay, şarkıcının geçtiğimiz günlerde Madison Square Garden’da verdiği konserde yaşandı. Lorde, sahnede "Özgür Filistin" diye haykırırken ışıkların Filistin bayrağının renkleri olan kırmızı, yeşil, beyaz ve siyaha dönüştüğü görüldü.

İsrail'deki Apple Music kullanıcıları perşembe gününden itibaren şarkıcının şarkılarına erişemezken, ABD'deki platformda eserler hâlâ dinlenebiliyor. Şarkıların kaldırılmasının Apple'ın kararı mı yoksa başka bir kurumun müdahalesiyle mi gerçekleştiği ise henüz netlik kazanmadı.

Lorde şu sıralar yeni albümü Virgin için çıktığı 'Ultrasound World Tour' kapsamında sahne alıyor. Şarkıcı daha önce de İsrail-Filistin meselesiyle gündeme gelmişti. 2017'de Tel Aviv'de vermeyi planladığı konserini, Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS) hareketine destek veren aktivistlerin çağrısı üzerine iptal etmişti.

