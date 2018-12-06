Loto milyoneri Jane Park parasının tamamını estetiğe harcadı!

17 yaşındayken lotodan 1 milyon sterlin kazanan Jane Park, kazandığı paranın neredeyse tamamını estetik ameliyatlara ve alışverişe harcadığını itiraf etti. Sosyal medyada oldukça aktif olan genç kadın, bu defa da göğüs ameliyatı olduğunu, paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu