Döviz kuru ve brent petrol fiyatına göre değişiklik gösteren güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından benzin istasyonuna gitmeden önce araştırılıyor. OPEC'in üretim kesinti kararı sonrasında petrol fiyatları sert yükselişe geçerken akaryakıt zammı haberi de beraberinde geldi. Son olarak 4 Nisan itibarıyla LPG fiyatlarına 2 lira 12 kuruş indirim uygulanmıştı. Bu kez araç sahiplerini üzecek haber geldi. 5 Nisan Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 TL'nin üzerinde zam geliyor. İşte, son dakika akaryakıt zammı ile İstanbul, Ankara ve İzmir 4 Nisan 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları listesi...