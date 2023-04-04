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Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor: LPG indirimi sonrası benzine zam geliyor!

Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları brent petrol ve döviz kurundaki son dakika gelişmelerine göre farklılık gösteriyor. 4 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG fiyatlarına 2 TL'nin üzerinde indirim yapılmıştı. LPG akaryakıt indirimi haberinin ardından gözler benzin fiyatlarında gerçekleştirilecek akaryakıt zammına çevrildi. 5 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına zam yapılacak. İşte 4 Nisan 2023 Salı motorin fiyatı ve benzin fiyatlarında son durum...

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  • LPG indirimi sonrası benzin fiyatlarına zam! 4 Nisan 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Benzine zam mı geliyor?

    Döviz kuru ve brent petrol fiyatına göre değişiklik gösteren güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından benzin istasyonuna gitmeden önce araştırılıyor. OPEC'in üretim kesinti kararı sonrasında petrol fiyatları sert yükselişe geçerken akaryakıt zammı haberi de beraberinde geldi. Son olarak 4 Nisan itibarıyla LPG fiyatlarına 2 lira 12 kuruş indirim uygulanmıştı. Bu kez araç sahiplerini üzecek haber geldi. 5 Nisan Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 TL'nin üzerinde zam geliyor. İşte, son dakika akaryakıt zammı ile İstanbul, Ankara ve İzmir 4 Nisan 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları listesi...
  • LPG indirimi sonrası benzin fiyatlarına zam! 4 Nisan 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Benzine zam mı geliyor?

    LPG'YE ZAM SONRASINDA İNDİRİM GELDİ!

    Son olarak geçtiğimiz hafta 29 kuruş zamlanan LPG fiyatlarına 4 Nisan tarihinden itibaren 2 lira 12 kuruşluk indirim uygulandı.

     
  • LPG indirimi sonrası benzin fiyatlarına zam! 4 Nisan 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Benzine zam mı geliyor?

    BENZİN FİYATLARINA ZAM YOLDA!

    Petrol fiyatlarında gözlemlenen sert artış beraberinde akaryakıt zammı haberini getirdi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzin fiyatlarına 5 Nisan Çarşamba günü itibarıyla 1 lira 12 kuruşluk zam geliyor. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
  • LPG indirimi sonrası benzin fiyatlarına zam! 4 Nisan 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Benzine zam mı geliyor?

    AKARYAKIT ZAMMI SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

    Benzine 1 lira 12 kuruş zam gelmesi halinde İstanbul'da benzinin litre fiyatı 22,42 TL'den satılacak.

    Ankara'da benzin fiyatları 22,83 TL'ye yükselirken İzmir'de ise benzin 22,81 TL olacak.
  • LPG indirimi sonrası benzin fiyatlarına zam! 4 Nisan 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Benzine zam mı geliyor?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 4 NİSAN 2023

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,30 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,37 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,25 TL
  • LPG indirimi sonrası benzin fiyatlarına zam! 4 Nisan 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Benzine zam mı geliyor?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,34 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,43 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.52 TL
  • LPG indirimi sonrası benzin fiyatlarına zam! 4 Nisan 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Benzine zam mı geliyor?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 21,71 TL

    Motorin fiyatı: 20,77 TL

    LPG fiyatı: 10.45 TL
  • LPG indirimi sonrası benzin fiyatlarına zam! 4 Nisan 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Benzine zam mı geliyor?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 21,69 TL

    Motorin fiyatı: 20,85 TL

    LPG fiyatı: 10,3 TL

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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