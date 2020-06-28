AA

Lübnan'da halk, doların rekor seviyedeki yükselişi ve hükümetin ekmek zammına izin vermemesi üzerine dağıtımı durduran fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizlerden birini yaşıyor.

Ülkedeki fırıncılar, yerel para birimi Lübnan lirasının birkaç aydan bu yana karaborsada yüzde 80 oranında değer kaybetmesine karşı zam taleplerinde bulunuyor ancak hükümet buna izin vermiyor.

Buna karşı fırıncılar, dağıtım masrafından kaçınma gerekçesiyle dünden beri bakkal ve marketlere ekmek dağıtımını durdurma kararı aldı.

Ekmek almak için fırınlara yönelen ve uzun süre kuyruklarda bekleyen vatandaşın çilesi, sosyal medyada tepkilerle karşılandı.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da her geçen gün değer kaybediyor. Resmi kura göre 1 ABD doları 1515 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada dolar bugün itibariyle 7500 Lübnan lirasının üzerinde işlem görüyor.

"ÜLKE AÇLIĞA DOĞRU GİDİYOR"

Öte yandan Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisinin lideri Velid Canbolat, basına yaptığı açıklamada, ekonomik krize karşı protestoların başladığı 17 Ekim 2019'dan bu yana "Ülke açlığa doğru gidiyor." sloganını dillendirdiğini hatırlattı.

Lübnan'daki ekonomik krizin biteceğine dair ufukta bir çıkış yolu görülmediğine işaret eden Canbolat, "Daha önce kolaydı, çünkü müttefiklerimiz vardı. Bugün ise hem içerde hem de dışarıdan ablukadayız." dedi.

LÜBNAN'DAKİ DURUM

Lübnan'da ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı düzenlenen gösteriler üzerine Saad el-Hariri'nin başbakanlığındaki 30 üyeli Ulusal Birlik Hükümeti, 29 Ekim 2019'da istifa etmişti.

Hariri'nin yeniden başbakanlık görevine yanaşmaması üzerine Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefikleri, eski Eğitim Bakanı Hassan Diyab'ın başbakanlığında 20 üyeli yeni hükümetin kurulmasını sağlamıştı.

Başbakan Diyab, geçen aylarda ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını belirtmişti.

Hükümet, her yıl 2 milyar dolar olmak üzere 5 yılda toplam 10 milyar dolar kredi almak için Uluslararası Para Fonu ile müzakerelere başladığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, geçen hafta siyasi grupların liderleriyle görüşmesinde, "Ülkemiz bugünlerde en kötü mali ve ekonomik krizden geçiyor. Halkımız işini kaybetmekten ve geleceğinden endişe ediyor." ifadelerini kullanmıştı.