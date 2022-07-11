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Lübnan'da Suudi Arabistan muhalifi partinin kurucusu öldürüldü

Lübnan'da, diasporada faaliyet gösteren ve Suudi Arabistan'a muhalif olan bir siyasi partinin kurucusu, husumet yaşadığı kardeşleri tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Lübnan'da Suudi Arabistan muhalifi partinin kurucusu öldürüldü
Lübnan'da Suudi Arabistan muhalifi partinin kurucusu öldürüldü
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AA

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Suudi Arabistan yönetimine muhalif olan ve diasporada faaliyet gösteren bir partinin kurucusu öldürüldü.

Suudi Arabistan'daki mevcut yönetime muhalif olan ve 2020'de kurulan Londra merkezli Ulusal Meclis Partisinden yapılan açıklamaya göre, partinin kurucularından Mani el-Yami, henüz detayı bilinmeyen bir olayda öldürüldü.

Lübnan İç Güvenlik Kuvvetleri ise Yami'nin, Beyrut'un Dahiye bölgesinde, 2 kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü kaydetti. AA'nın haberine göre; açıklamada, 2 failin yakalanarak gözaltına alındığı ve olayın arkasında ailevi bir meselenin bulunduğunu itiraf ettikleri belirtildi.

Suudi Arabistan Beyrut Büyükelçisi Velid el-Buhari ise, olayı aydınlattığı ve şüpheleri ortadan kaldırıldığı için Lübnan yönetimine teşekkür etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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