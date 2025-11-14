Lübnan: İsrail saldırıları bölgesel istikrara tehdit

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ülkesinin güneyinde artan İsrail saldırılarına son verilmesi gerektiğini belirterek, bu tırmanışın bölgesel istikrar için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Lübnan Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Selam, Beyrut’ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un siyasi danışmanı Anne-Claire Le Gendre ile bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail’in Güney Lübnan’a yönelik devam eden saldırıları ve bölgedeki güvenlik durumu ele alındı.

Başbakan Selam, "Bu askeri tırmanış sadece Lübnan’ın iç istikrarını değil, bölgesel istikrar için ciddi bir tehdit oluşturarak, ulusal toparlanma çabalarını engelliyor" diyerek, İsrail'in saldırılarına son vermesi gerektiğini vurguladı.

Fransız yetkili Le Gendre ise ülkesinin "Lübnan’ın yanında durduğunu" belirterek, Lübnan’ın güneyinde istikrarın korunması ve Lübnan ordusuna desteğin sürdürülmesi yönünde çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Le Gendre, ayrıca Fransa’nın Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yürütülen reform görüşmelerine destek verdiğini ve "ekonomik istikrarın yeniden sağlanması için bu anlaşmanın temel bir adım" olduğunu kaydetti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ile de bir araya gelen Le Gendre, Fransa’nın, Lübnan ordusuna desteğini sürdüreceğini ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un orduya destek için uluslararası bir konferans düzenlemeye kararlı olduğunu aktardı.

Recci, görüşmede, İsrail’in saldırılarını kınayarak, İsrail’in işgal ettiği beş tepe noktasından koşulsuz çekilmesi ve tüm saldırılarını derhal durdurması gerektiğini ifade etti. Ayrıca hükümetin silahların yalnızca devletin elinde olması yönündeki kararlılığını yineledi.