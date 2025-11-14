Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Lübnan: İsrail saldırıları bölgesel istikrara tehdit | Dış Haberler

        "İsrail saldırıları bölgesel istikrara tehdit"

        Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in artan saldırılarının bölgesel istikrar için ciddi tehdit oluşturduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 01:05 Güncelleme: 14.11.2025 - 01:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lübnan: İsrail saldırıları bölgesel istikrara tehdit
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ülkesinin güneyinde artan İsrail saldırılarına son verilmesi gerektiğini belirterek, bu tırmanışın bölgesel istikrar için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

        Lübnan Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Selam, Beyrut’ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un siyasi danışmanı Anne-Claire Le Gendre ile bir araya geldi.

        Görüşmede, İsrail’in Güney Lübnan’a yönelik devam eden saldırıları ve bölgedeki güvenlik durumu ele alındı.

        Başbakan Selam, "Bu askeri tırmanış sadece Lübnan’ın iç istikrarını değil, bölgesel istikrar için ciddi bir tehdit oluşturarak, ulusal toparlanma çabalarını engelliyor" diyerek, İsrail'in saldırılarına son vermesi gerektiğini vurguladı.

        REKLAM

        Fransız yetkili Le Gendre ise ülkesinin "Lübnan’ın yanında durduğunu" belirterek, Lübnan’ın güneyinde istikrarın korunması ve Lübnan ordusuna desteğin sürdürülmesi yönünde çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

        Le Gendre, ayrıca Fransa’nın Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yürütülen reform görüşmelerine destek verdiğini ve "ekonomik istikrarın yeniden sağlanması için bu anlaşmanın temel bir adım" olduğunu kaydetti.

        Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ile de bir araya gelen Le Gendre, Fransa’nın, Lübnan ordusuna desteğini sürdüreceğini ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un orduya destek için uluslararası bir konferans düzenlemeye kararlı olduğunu aktardı.

        Recci, görüşmede, İsrail’in saldırılarını kınayarak, İsrail’in işgal ettiği beş tepe noktasından koşulsuz çekilmesi ve tüm saldırılarını derhal durdurması gerektiğini ifade etti. Ayrıca hükümetin silahların yalnızca devletin elinde olması yönündeki kararlılığını yineledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yangın söndürme pilotu şehit oldu
        Yangın söndürme pilotu şehit oldu
        Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de
        Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        Bakanlık devreye girdi
        Bakanlık devreye girdi
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?