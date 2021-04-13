Lucy Liu,'Kalypso' olacak 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

David F. Sandberg'in yönetmenliğini üstleneceği 'Shazam! Fury of the Gods'ın oyuncu kadrosu netleşmeye devam ediyor. Geçen ay filmin kötü karakterlerinden birine Helen Mirren'ın hayat vereceği açıklanırken, filmin yeni kasting haberine göre Mirren'ın canlandıracağı 'Hespera'nın kız kardeşi, yani tanrı 'Atlas'ın bir diğer kızı, 'Kalypso'yu canlandırması için Lucy Liu ile anlaşıldı.

Zachary Levi'ın Shazam rolüne geri döndüğü filmin, 2 Haziran 2023'te gösterime girmesi planlanıyor.