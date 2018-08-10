Lugano - Grasshoppers maçı istatistikleri

Lugano ve Grasshoppers, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü İsviçre Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. Ev sahibi Lugano, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Grasshoppers son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 441 kodlu maçı oynayanlar; Lugano galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, Grasshoppers galibiyet oranı 3.10. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Lugano son haftadaki Zürich müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Grasshoppers, Young Boys karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Lugano, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 2 gol yedi.

Grasshoppers ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Grasshoppers, 2 gol atarken 6 gol yedi.

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