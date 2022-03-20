Lukaşenko'dan Putin'e övgü 0:00 / 0:00

Reuters

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "Sağlıklı, aklı başında ve her zamankinden daha iyi durumda" dedi.

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Japon televizyonu TBS'e verdiği demeçte yakın müttefiki Rus lider Putin'den övgüyle bahsetti.

Lukaşenko, "Putin ve ben sadece devlet başkanı olarak bir araya gelmedik, dostane bir ilişkimiz var. Onunla mümkün olduğunca hem kişisel hem de devlet hakkındaki konuları detaylı bilgi bir şekilde konuşuyorum" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Putin için "irrasyonel" derken, Hollanda Başbakanı Mark Rutte Putin'i "paranoyak" olarak nitelendirdi.

Lukaşenko bu açıklamalara tepki göstererek, "Putin kesinlikle formda, her zamankinden daha iyi durumda. Tamamen aklı başında, fiziksel olarak çok sağlıklı" dedi.