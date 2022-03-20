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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'dan Rusya Devlet Başkanı Putin'e övgü

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, İngiltere ve Hollanda başbakanlarının Rusya Devlet Başkanı Putin hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi. Lukaşenko, "Putin sağlıklı, aklı başında ve her zamankinden daha iyi durumda" dedi.

Lukaşenko'dan Putin'e övgü
Lukaşenko'dan Putin'e övgü
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Reuters

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "Sağlıklı, aklı başında ve her zamankinden daha iyi durumda" dedi.

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Japon televizyonu TBS'e verdiği demeçte yakın müttefiki Rus lider Putin'den övgüyle bahsetti.

Lukaşenko, "Putin ve ben sadece devlet başkanı olarak bir araya gelmedik, dostane bir ilişkimiz var. Onunla mümkün olduğunca hem kişisel hem de devlet hakkındaki konuları detaylı bilgi bir şekilde konuşuyorum" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Putin için "irrasyonel" derken, Hollanda Başbakanı Mark Rutte Putin'i "paranoyak" olarak nitelendirdi.

Lukaşenko bu açıklamalara tepki göstererek, "Putin kesinlikle formda, her zamankinden daha iyi durumda. Tamamen aklı başında, fiziksel olarak çok sağlıklı" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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