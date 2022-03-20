Putin "yenilmez silah" demişti: İlk defa kullanıldı! 0:00 / 0:00

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Rusya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında ilk kez Ukrayna askeri hedeflerini yok etmek için Kinjal hipersonik füzeleri kullandığını söyledi.

Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konashenkov gazetecilere verdiği demeçte, Ukrayna'nın batısındaki Ivano-Frankivsk bölgesindeki büyük bir yeraltı füze ve havacılık mühimmat deposunun hipersonik füze sistemi tarafından vurulduğunu söyledi.

Rus Interfax haber ajansına göre, Moskova 24 Şubat'ta Ukrayna'da özel askeri operasyona başlamasından bu yana Kinjal hipersonik füze sistemini ilk kez konuşlandırdı.

Konashenkov, Rusya'nın ayrıca Ukrayna liman kenti Odessa'daki birkaç radyo mühendisliği bilgi merkezini yok etmek için Bastion kıyı füze sisteminin de kullanıldığını söyledi.

OLAĞANÜSTÜ YÜKSEK HIZDA UÇABİLİYOR

Rus medya kuruluşlarına göre, maksimum 2 bin kilometreden fazla menzile sahip Kinjal hipersonik füzesi, saatte 12 bin 240 kilometreye kadar olağanüstü yüksek hızda uçabiliyor. Ayrıca nihai hedeflerine giden yolda yörünge ve manevra değiştirebiliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından paylaşılan videolarda, Ukrayna keşif ve sabotaj biriminin yüksek hassasiyetli silahlarla imha edildiği ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir silah deposunun yüksek hassasiyetli füze saldırısıyla imha edildiği anlar paylaşıldı.

PUTIN YENİLMEZ SİLAH OLARAK ADLANDIRMIŞTI

Diğer yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada "yenilmez" olarak adlandırılan silahlarının gelecek yıllarda orduya kazandırılacağı söylemişti. Hipersonik füze sistemi 'Kinjal' da yenilmez silahların arasındaydı.