4 kişinin yakalanması için operasyonlar devam ediyor

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre son yılların en ilginç hırsızlık olayı Tuzla Marina'da yaşandı. Göçmen kaçakçısı olduğu öğrenilen 4 kişi, 19 Temmuz 2018 günü Tuzla Marina'nın açıklarına küçük bir tekne ile geldi. Kaçakçılardan biri gece saat 23.00 sıralarında tekneden denize atlayarak marinaya kadar yüzdü. Marina'da demirli bulunan 14 metrelik lüks tekneye çıkan hırsız, ışıkları kapalı bir şekilde saat 24.10'da tekneyi çalıştırarak marinadan götürdü.Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın verdiği talimatla, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Aydın, Muğla polis ve jandarması alarma geçti. Teknenin bulunması için Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) ve Deniz Ticaret Odası uyarılarak sosyal medya üzerinden de tüm tekne sahiplerine de haber verildi.Çalınan teknenin, Türkiye'nin dört bir yanında tüm güvenlik güçleri tarafından aranıyor olması göçmen kaçakçılarını da panikletti. Sonunda çalınan tekne Bodrum Torba balıkçı barınağı açıklarında terk edilmiş halde bulundu. Tekneyi bırakıp kayıplara karışan 4 göçmen kaçakçısının yakalanması için operasyonlara devam ediliyor.Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde Tuzla Marina'ya getirilerek sahibine teslim edilen teknede yapılan aramalarda İtalya'ya gitmek için çizilmiş seyir rotası bulundu.

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