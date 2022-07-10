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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Malatya'da gondol faciası! Arkadaşların bayram eğlencesinde feci olay
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Malatya'da gondol faciası! Arkadaşların bayram eğlencesinde feci olay

Malatya'da bir grup arkadaşın bayram eğlencesi faciayla sonlandı. Arkadaşlarıyla lunaparka eğlenmeye giden 26 yaşındaki Ahmet Kaya, bindiği gondolda güvenlik kemerinin açılması sonucu düştü. Olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Son dakika haberler: Malatya'da gondol faciası! Arkadaşların bayram eğlencesinde feci olay
Lunaparkta gondol faciası!
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DHA

Malatya'da lunaparkta, arkadaşlarıyla birlikte gondola binen Ahmet Kaya (26), güvenlik kemerinin açılması sonucu yere düşerek hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre feci olay, Orduzu Pınarbaşı mesire alanındaki lunaparkta meydana geldi. Bayram günü eğlenmek için lunaparka gelen Ahmet Kaya, arkadaşları ile birlikte gondola bindi. Gondol hareket ettikten kısa süre sonra güvenlik kemeri açılan Kaya, gondoldan düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Ahmet Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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