"Lütfen çiçekleri almayın, kamera kayıt yapıyor" uyarısı da çözüm olmadı

Muratpaşa ilçesinde bir ağız ve diş sağlığı kliniğinin önüne bir süre önce yerleştirilen saksılara, farklı çiçekler dikildi. İş yeri çalışanları, özenle bakıp büyüttükleri çiçeklerin bir kısmının bir süre önce sökülerek ya da koparılarak götürülmesine üzüldü. Rengarenk açan çiçeklerden küçük bir bölümünün gece saatlerinde koparılıp götürülmesi, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.- Farklı kişiler tekrarlamaya başladıBelirli aralıklarla, aralarında kadınların da bulunduğu farklı kişiler tarafından durum tekrarlanmaya başlayınca iş yeri sahibi her saksının üzerine astığı "Lütfen çiçekleri almayın, kamera kayıt yapıyor." uyarı yazısının çözüm olacağını düşünse de yanıldı. Uyarılara rağmen davranışlar devam etti.İş yeri çalışanları, sökülen ya da koparılan çiçeklerin yerine yenisini dikmeye devam ediyor.- "Çiçekleri çalanları güvenlik kamerasından izliyoruz"Klinik çalışanlarından Zeynep Gözühoş, yaptığı açıklamada, iş yerinin önündeki çiçekleri her gün sulayıp özenle bakımını yaptıklarını söyledi.Çiçeklerin sık sık sökülerek götürüldüğünü görünce çok üzüldüklerini anlatan Gözühoş, "Saksıya diktiğimiz çiçekleri sürekli çalıyorlar. Ya söküyorlar ya da koparıyorlar. Her defasında yenisini diktik ancak sürekli götürülünce biz de saksılara yazı yazdık. Çiçekleri alanları her defasında güvenlik kamerasından izliyoruz, hoş bir durum değil. Genelde akşam geç saatlerde gelip söküp götürüyorlar. Bu durum 4-5 kez tekrarlandı." diye konuştu.Amaçlarının sadece çiçeklere zarar verilmesini önlemek olduğunu aktaran Gözühoş, kimsenin ceza almasını istemediklerini, bu nedenle herhangi bir şikayette bulunmadıklarını, sadece uyarı yazısı astıklarını kaydetti.Olayın şahitlerinden İhsan Büyükhamamcı ise saat 01.00 sıralarında bir kadını çiçekleri sökerken gördüğünü, kadının, uyarısına aldırış etmediğini dile getirdi.