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        Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika: İsrail, İran'ı vurdu!

        Son dakika haberi İsrail, İran'ı vurdu!

        İran devlet televizyonu, İran Hava Kuvvetleri Üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurdu. Reuters, İsrail'in İran'a füze saldırısı başlattığını bildirdi. Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde, İsrail'in İran'a yönelik bir saldırı düzenlediğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 05:39 Güncelleme: 19.04.2024 - 06:16
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        İsrail, İran'ı vurdu!
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        İran devlet televizyonunun haberinde, "Haber kaynakları, İsfahan eyaletinde nispeten şiddetli patlama sesi duyulduğunu bildiriyor. Bu sesin kaynağının ne olduğu henüz açıklanmadı." ifadelerine yer verildi.

        Yarı resmi Fars Haber Ajansı da yerel kaynaklara dayandırarak, İsfahan'ın kuzeydoğusundaki Kehcavaristan şehrinde bir patlamanın duyulduğunu bildirdi.

        Bu seslerin nedeninin henüz bilinmediğini belirten Fars, Kehcavaristan şehrinin, İsfahan Havalimanı'nın ve Ordu Hava Kuvvetleri'nin 8'inci Üssü'nün yakınında yer aldığını aktardı.

        REUTERS: İSRAİL FÜZELERİ İRAN'I VURDU

        Reuters, İsrail'in İran'a füze saldırısı başlattığını duyurdu. İran'ın yanı sıra Irak'ta da bazı askeri noktaların vurulduğu iddia edildi.

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        AMERİKAN MEDYASI: İSRAİL, İRAN'A YÖNELİK BİR SALDIRI DÜZENLEDİ

        Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde, İsrail'in İran topraklarına yönelik bir saldırı düzenlediğini bildirdi.

        İlk olarak Amerikan ABC News kanalının ABD'li bir yetkiliye dayandırarak verdiği İsrail'in İran'a yönelik saldırı haberi, daha sonra CBS News ve CNN tarafından da takipçilerine aktarıldı.

        Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlere göre İsrail, yerel saatle cuma sabahı erken saatlerde İran'a yönelik bir karşı saldırı düzenledi.

        ABC News, İsrail'in aynı zamanda Suriye ve Irak'ta da bazı bölgeleri vurduğu yönündeki iddiaların doğrulanmadığını kaydetti.

        CNN'e konuşan ABD'li yetkili ise Biden yönetiminin İsrail'in "İran'a yönelik bu karşı saldırısına yeşil ışık yakmadığını" ve ABD'nin bölgede kapsamlı bir çatışma istemediğini vurguladı.

        ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon, söz konusu saldırıyı henüz doğrulamadı.

        İRAN'DA BAZI UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

        İran'ın İsfahan eyaletindeki patlamaların ardından Tahran, İsfahan ve Şiraz ile ülkenin bazı bölgelerindeki uçuşların askıya alındığı bildirildi.

        İran resmi haber ajansı IRNA'nın, İran Yol ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Hava Limanları ve Havacılık Şirketi'ne dayandırdığı haberde, Tahran, İsfahan ve Şiraz ile ülkenin batı, kuzeybatı ve güneybatı bölgelerindeki tüm uçuşların askıya alındığı duyuruldu.

        Ayrıntılar geliyor...

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