Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Lütfi Elvan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Lütfi Elvan hangi görevlerde bulundu ve mesleği nedir?
ABONE OL

Lütfi Elvan kimdir, hangi görevlerde bulundu?

"Lütfi Elvan kimdir, hangi görevlerde bulundu?" sorusu gündeme geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nden mezun olan Lütfi Elvan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevinde bulunmuştur. Peki, Lütfi Elvan kimdir ve hangi görevlerde bulundu? İşte, Lütfi Elvan hakkında merak edilenler...

Lütfi Elvan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Lütfi Elvan hangi görevlerde bulundu ve mesleği nedir?
HABERTURK.COM

Lütfi Elvan'ın hayatı, kariyeri ve hangi görevlerde bulunduğu sorgulamaları hız kazandı. Lütfi Elvan'ın kim olduğu merak ediliyor. İşte, "Lütfi Elvan kimdir, nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? sorularının yanıtları ile Lütfi Elvan hayatı ve kariyeri hakkında merak edilen güncel bilgiler...

LÜTFİ ELVAN KİMDİR?

Lütfi Elvan 1962'de Karaman, Ermenek'te dünyaya geldi. Maden Yüksek Mühendisi, Ekonomist ve Planlamacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitirdi. İngiltere'de Leeds Üniversitesinde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında, ABD'de Delaware Üniversitesinde Ekonomi alanında yüksek lisanslarını yaptı.

LÜTFİ ELVAN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Çeşitli kamu kurumlarında uzmanlık, daire başkanlığı ve müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulundu. Organisation for Economic Co-operation and Development Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak görev yaptı.

23 ve 24. Dönemde Karaman, 25. Dönemde Antalya ve 26. Dönemde Mersin Milletvekili seçildi. 23. Dönemde Türkiye- AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulundu. 24. Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı oldu. 64. Hükûmette Başbakan Yardımcısı ve 65. Hükumette Kalkınma Bakanı olarak görev aldı. Lütfi Elvan, çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Muğla merkezli "yağma" operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı
GÜNDEM Muğla merkezli "yağma" operasyonu: 6 gözaltı
Kız arkadaşlarına baktığı iddiasıyla işçiyi bıçakladı
GÜNDEM Kız arkadaşlarına baktığı iddiasıyla işçiyi bıçakladı
Üniversiteli genç kazada can verdi
GÜNDEM Üniversiteli genç kazada can verdi
Kayseri'de aranan 10'u firari hükümlü 25 kişi yakalandı
GÜNDEM Kayseri'de aranan 10'u firari hükümlü 25 kişi ...
Bolu'daki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
GÜNDEM Bolu'daki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
Orman yangınına hızlı müdahale için 5 bin kilometrelik yeni yol
GÜNDEM Orman yangınına hızlı müdahale için 5 bin ...
Öğrencilere LGS kapsamındaki merkezi sınav öncesi artan stresle baş etmeleri için öneriler
GÜNDEM Öğrencilere LGS öncesi kritik uyarılar!
Yolda yürürken boynuna kablo rulosu düştü!
GÜNDEM Yolda yürürken boynuna kablo rulosu düştü!
Son dakika haberi: İzmir'de sağanak yağış etkili oldu, tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı su bastı
GÜNDEM İzmir'de sağanak etkili oldu, tarihi çarşıyı su bastı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.