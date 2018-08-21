Luton Town - Southend United düellosu

İngiltere 1.Lig maçında Luton Town ile Southend United, 21 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. 1 puanlı Luton Town 22. sırada bulunuyor, Southend United 4 puana sahip ve 9. sırada. Luton Town, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Southend United son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 467 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Luton Town kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.00, Southend United sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Luton Town son haftadaki Exeter City müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Southend United, Mansfield Town karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Luton Town, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Luton Town, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Southend United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Southend United, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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