Lvbel C5, özel bireyler ile buluştu

Rapçi Süleyman Burak Bodur (Lvbel C5), konser için gittiği Samsun’da, Atakum Belediyesi Engelsiz Yaşam Park Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Lvbel C5 sürpriziyle mutlu olan Engelsiz Yaşam Park öğrencileri, rapçiyi alkışlarla karşıladı. Duygu dolu anlar yaşayan Lvbel C5, öğrenciler ve aileleriyle bir süre sohbet etti.

Atakum Belediyesi’nin merkezde özel bireylere sunduğu rapçi, spor ve sosyal hizmetler hakkında yetkililerden bilgi alan Lvbel C5, ardından hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

Lvbel C5, Yaşam Park öğrencileri ile bir arada olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, merkezi ilk fırsatta tekrar ziyaret edeceğini söyledi. Lvbel C5; "Çok mutluyum. Umarım herkes mutludur. Samsun’a geldiğim sürece Yaşam Park’a geleceğim. İnsanları çok sevdim. Herkesten Allah razı olsun. Çok güzel ağırladılar. Samsun süper. Samsun pidesinin ününü duydum, onu tadacağım. Sonra da diğer konserlerimiz için yola çıkacağız" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, sürpriz ziyareti için Lvbel C5’e teşekkür ederek; "Şarkılarıyla olduğu gibi sosyal destek projeleriyle de gönüllerimizi kazanan sanatçımızı Atakum'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Hepimizi derinden etkileyen 6 Şubat depremleri nedeniyle üç yıldır yaraları sarmaya çalışan vatandaşlarımız için düzenlediği konserlerin anlamı son derece büyük ve dayanışmanın en güzel örneğini sergiliyor. Atakum’da, Yaşam Park öğrencileri ile bir araya gelerek unutulmaz anlara imza attı. Öğrencilerimizin gözlerindeki mutluluk çok özeldi. Kendisine anlamlı ziyareti için çok teşekkür ediyorum. Güzide kentimiz Atakum’da düzenleyeceğimiz sosyal, kültürel ve destek projelerinde sanatçımızla bir arada olmaktan her zaman büyük onur duyarız" ifadelerini kullandı.