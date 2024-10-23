Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Lyon ile karşı karşıya geliyor. Groupama Stadyumu olarak bilinen Parc Olympique Lyonnais'ta oynanacak kritik mücadele öncesinde Lyon - Beşiktaş maçının tarihi ve maç saati taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 maçtan 2 mağlubiyet alan siyah beyazlılar, Lyon galibiyeti ile kötü gidişe dur demek istiyor. Peki, Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Lyon-Beşiktaş maçı yayıncı kuruluşu...
Lyon - Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Avrupa'da çıktığı 2 maçta 2 galibiyet alan Lyon, Fransa 1. Ligi'nde 7. sırada yer alıyor. Fransız emniyeti, Lyon-Beşiktaş mücadelesinin 'çok yüksek riskli' statüsüne alırken, siyah-beyazlı taraftarların deplasmandaki mücadeleye girmesini yasaklandı. UEFA Avrupa Ligi’nde ilk 8 hedefini sürdüren temsilcimiz, Lyon mücadelesini kazanıp üst sıralara tırmanma hedefinde. Peki, Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Lyon-Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler...
BEŞİKTAŞ - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Lyon maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.
BEŞİKTAŞ - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?
Müsabakanın TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI LYON MAÇINA GİDEMEYECEK
Fransız emniyeti, UEFA Avrupa Ligi'nde 24 Ekim'de oynanacak Lyon-Beşiktaş karşılaşmasını 'çok yüksek riskli' statüsüne alırken, siyah-beyazlı taraftarların deplasmandaki mücadeleye gitmesi yasaklandı. Beşiktaş Kulübü'nün bu karara itiraz edeceği öğrenildi.
TARAFTARLAR ŞEHİR MERKEZİNDE OLAMAYACAK
Rhone ili valiliğince yayınlanan kararnamede siyah beyazlı taraftarların maç gününde Lyon şehir merkezinde, tren istasyonlarında, havalimanlarında, stadyum ve çevresinde bulunmalarının yasaklandığı ifade edildi.
2017 YILINDA OLAY ÇIKMIŞTI
Beşiktaş'ın 2016-17 yıllarında Lyon ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta taraftar arasında olay çıkmış ve müsabakanın başlama süresi 45 dakika gecikmişti.
UEFA AVRUPA LİGİ BEŞİKTAŞ MAÇ PROGRAMI
24 Ekim Lyon - Beşiktaş
6 Kasım Beşiktaş - Malmö
28 Kasım Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv
12 Aralık Bodo Glimt - Beşiktaş
22 Ocak Beşiktaş - Athletic Bilbao
30 Ocak Twente - Beşiktaş