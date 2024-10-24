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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe penaltı bekledi, Mourinho atıldı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe penaltı bekledi, Mourinho atıldı!

        Fenerbahçe'nin Manchester United'ı konuk ettiği maçta Osayi-Samuel, 57. dakikada ceza sahası içinde yerde kaldı ve penaltı bekledi. Pozisyona itiraz eden Jose Mourinho direkt kırmızı kart gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 23:31 Güncelleme: 25.10.2024 - 00:06
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        F.Bahçe penaltı bekledi, Mourinho atıldı!
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        Fenerbahçe, Manchester United ile oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu.

        57. dakikada Manchester United ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası Bright Osayi-Samuel, Manuel Ugarte'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, hakem Clement Turpin'e penaltı itirazlarında bulundu.

        Hakem Turpin, itirazların ardından 59. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya kırmızı kart gösterdi.

        Penaltı itirazları olan pozisyon için bir süre daha VAR'la konuşan Turpin, devam kararında kaldı.

        Maça devam edemeyen Nijeryalı oyuncu 62. dakikada yerini Rodrigo Becao'ya bıraktı.

        İşte o anlar:

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