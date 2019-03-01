Mevcut M3 Kirazlı-Metrokent/Başakşehir metro hattının kuzey uzatması olarak inşa edilmektedir. Tamamlandığı zaman bölgede inşa edilen Şehir Hastanesi' ne de hizmet verecektir.

M3 BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METRO HATTI UZATMASI NE ZAMAN AÇILACAK?

28.04.2017 tarihinde yapımına başlanan M3 Başakşehir-Kayaşehir metro metro hattı ŞENBAY - ÖZGÜN - SÖĞÜT İş Ortaklığı yükleniciliğinde 969.114.610,00 ₺ değerinde harcama yapıldı. 6.20km uzunluğunda, 70.000 yolcu kapasiteli ve 19 dk ulaşım süresi olan projenin 2019 yılında inşaatının biteceği ve gerekli güvenlik kontrol testlerinden sonra vatandaşların kullanımına açılacağı söyleniyor...

M3 BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METRO HATTI UZATMASI DURAKLARI NELER?

METROKENT/BAŞAKŞEHİR-ONURKENT-SAĞLIKKENT-TOPLU KONUTLAR-KAYAŞEHİR MERKEZ

M3 BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METRO HATTI UZATMASININ BAĞLANTILI OLDUĞU HATLAR

Bağlanacağı M3 Kirazlı-Metrokent/Başakşehir hattı ve devamında güney uzatması ile birlikte;

İkitelli Sanayi istasyonunda M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattı ile,

Mahmutbey istasyonunda M7 Kabataş-Mahmutbey-Esenyurt metro hattı ile,

Kirazlı istasyonunda M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattı ile,

Bakırköy-İncirli istasyonunda M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı ile,

Özgürlük Meydanı istasyonunda Marmaray ile,

Bakırköy İDO istasyonunda ise deniz otobüsleri entegrasyon imkanı olacak.





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