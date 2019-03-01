M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının 2. etabı olan Çekmeköy-Sultanbeyli etabı olarak inşa edilmektedir ve Yenidoğan-Hastane metro hattı ile birlikte ihale edilmiştir. Aynı mali kapsamda inşaat çalışmalarının yapılması nedeni ile bu sayfada verilen bazı veriler ortaktır.

M5 ÇEKMEKÖY-SULTANBEYLİ METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

28.04.2017 tarihinde yapımına başlanan M5 Çekmeköy-Sultanbeyli metro hattı metro hattı Doğuş İnş. ve Tic. AŞ.-Özaltın İnş. Tic ve San. AŞ.-Yapı Merkezi İnş. ve San. AŞ. İş Ortaklığı yükleniciliğinde 2.342.385.741,09 ₺ değerinde harcama yapıldı. 10.90km uzunluğunda, 64.800 yolcu kapasiteli ve 19 dk ulaşım süresi olan projenin 2019 yılının sonuna doğru açmayı planladıkları söyleniyor.

M5 ÇEKMEKÖY-SULTANBEYLİ METRO HATTI DURAKLARI NELER?

ÇEKMEKÖY-MECLİS MAHALLESİ-SARIGAZİ-SAMANDIRA-ABDURRAHMAN GAZİ-SANCAKTEPE-VEYSEL KARANİ-HASANPAŞA-SULTANBEYLİ

M5 ÇEKMEKÖY-SULTANBEYLİ METRO HATTININ BAĞLANTILI OLDUĞU HATLAR

M5 Üsküdar-Çekmeköy hattının tüm entegrasyonları bu etap içinde geçerli olacaktır, ayrıca Sarıgazi istasyonunda M13 Yenidoğan-Türkiş Blokları hattı ile entegrasyon sağlanacaktır.

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