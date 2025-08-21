21 Ağustos 2025 maç programı belli oldu. Böylece ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. Bugün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçları ile heyecan dorukta olacak. Avrupa Ligi’nde Samsunspor, Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak. Konferans Ligi’nde ise Başakşehir Universitatea Craiova karşısında sahaya çıkacakken Beşiktaş Lausanne'a konuk olacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 21 Ağustos 2025 bugünkü maç takvimi...