        Haberler Bilgi Spor MAÇ PROGRAMI 21 AĞUSTOS 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Başakşehir, Samsunspor ve Beşiktaş maç saatleri

        Bugünkü maçlar 21 Ağustos 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Maç programı 21 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmaları merak eden sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları oynanacak. Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden İstanbul Başakşehir, Romanya'nın Universitatea Craiova takımını ağırlarken Beşiktaş ise İsviçre ekibi Lausanne'a konuk olacak. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor ise Yunanistan ekibi Panathinaikos ile mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 21 Ağustos 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...

        Giriş: 21.08.2025 - 11:06 Güncelleme: 21.08.2025 - 11:21
        1

        21 Ağustos 2025 maç programı belli oldu. Böylece ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. Bugün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçları ile heyecan dorukta olacak. Avrupa Ligi’nde Samsunspor, Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak. Konferans Ligi’nde ise Başakşehir Universitatea Craiova karşısında sahaya çıkacakken Beşiktaş Lausanne'a konuk olacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 21 Ağustos 2025 bugünkü maç takvimi...

        2

        PANATHINAIKOS - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak Samsunspor, 27 yıl sonra Avrupa'da boy gösterecek.

        Panathinaikos - Samsunspor maçı, 21 Ağustos Perşembe bugün saat 21.00'de başlayacak.

        Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, HT Spor'dan naklen yayınlanacak.

        3

        BAŞAKŞEHİR FK - UNIVERSITATEA CRAIOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Başakşehir FK - Universitatea Craiova maçı, 21 Ağustos Perşembe bugün saat 20.45'te başlayacak.

        Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

        4

        LAUSANNE SPORTS - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Lausanne - Beşiktaş maçı, 21 Ağustos Perşembe bugün saat 21.15'te başlayacak.

        İsviçre'nin Lozan kentindeki La Tuiliere Stadı'nda oynanacak karşılaşma, S Sport Plus’tan naklen yayınlanacak.

        5

        21 AĞUSTOS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        UEFA Avrupa Ligi - Play Off

        19:30 Midtjylland - KuPS Kuopio

        20:00 Malmö FF - Sigma Olomouc

        20:00 Brann - AEK Larnaca

        6

        21:00 Panathinaikos - Samsunspor (HT Spor)

        21:00 Zrinjski Mostar - Utrecht

        21:00 Maccabi Tel Aviv - Dynamo Kiev

        21:00 Shkendija 79 - Ludogorets Razgrad

        21:15 Slovan Bratislava - Young Boys

        21:30 Lech Poznan - Genk

        21:45 Aberdeen - FCSB

        21:45 Rijeka - PAOK

        22:00 Lincoln Red Imps - Sporting Braga

        7

        UEFA Konferans Ligi - Play Off

        19:00 Rosenborg - Mainz 05

        20:00 Györi ETO - Rapid Wien

        20:00 Wolfsberger AC - Omonia Nicosia

        20:00 Hacken - CFR Cluj

        20:00 Hamrun Spartans - Rigas Skola

        20:45 Başakşehir FK - Universitatea Craiova (TRT 1)

        21:00 RC Strasbourg - Brondby

        21:00 Polessya - Fiorentina

        21:00 Neman Grodno - Rayo Vallecano

        21:00 Drita - Differdange 03

        21:00 Shakhtar Donetsk - Servette (Exxen)

        21:00 Anderlecht - AEK Atina

        21:00 Celje - Banik Ostrava

        21:00 Breidablik - Virtus

        21:00 Olimpija Ljubljana - Noah

        21:00 Levski Sofia - AZ Alkmaar

        21:00 Sparta Prag - Riga FC

        21:15 Jagiellonia Bialystok - Dinamo Tirana

        8

        21:15 Lausanne Sports - Beşiktaş (S Sport, S Sport Plus)

        21:45 Shelbourne - Linfield FC

        22:00 Crystal Palace - Fredrikstad

        22:00 Hibernian - Legia Varşova

        22:00 Rakow Czestochowa - Arda Kardzhali

        22:00 Santa Clara - Shamrock Rovers

