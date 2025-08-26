Bugünkü maçlar 26 Ağustos Salı: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Maç programı 26 Ağustos Salı günü oynanacak karşılaşmaları merak eden futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş müsabakaları başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında bugün 3 maç oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 26 Ağustos 2025 maç fikstürü ile bu akşam oynanacak karşılaşmalar ve başlangıç saatleri...
Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 26 Ağustos Salı maç programı belli oldu. Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş heyecanı başlayacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 26 Ağustos 2025 Bugün oynanacak maçlar ve saatleri...
26 AĞUSTOS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇI VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi - Play Off
19:45 Kairat - Celtic (TRT 1)
22:00 Pafos FC - Kızılyıldız (TRT Tabii Spor)
22:00 Sturm Graz - Bodo/Glimt (TRT 1)
Almanya Kupa - 1. Tur
21:45 Braunschweig - Stuttgart
İngiltere Lig Kupası - 2. Tur
21:00 Reading - Wimbledon
21:30 Cambridge - Charlton
21:30 Wolverhampton West Ham
21:45 Accrington - Doncaster
21:45 Barnsley - Rotherham
21:45 Birmingham - Port Vale
21:45 Bournemouth - Brentford
21:45 Bromley - Wycombe
21:45 Burnley - Derby County
21:45 Burton Albion - Lincoln City
21:45 Cardiff - Cheltenham
21:45 Millwall - Coventry
21:45 Norwich - Southampton
21:45 Preston - Wrexham
21:45 Stoke City - Bradford
21:45 Sunderland - Huddersfield
21:45 Swansea City - Plymouth
21:45 Wigan Ath - Stockport
22:00 S. Wednesday - Leeds United