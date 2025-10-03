Habertürk
        MAÇ SONUCU: Boluspor: 1 - Esenler Erokspor: 3

        MAÇ SONUCU: Boluspor: 1 - Esenler Erokspor: 3

        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Boluspor'u 3-1 mağlup etti.

        03.10.2025 - 22:14
        Esenler Erokspor 3 puanı 3 golle aldı!
        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Boluspor'u 3-1 yendi.

        Stat: Bolu Atatürk

        Hakemler: Yiğit Arslan, Kürşathan Akın, Orhun Aydın Duran

        Boluspor: Orkun Özdemir, Onur Öztonga, Lima (Dk. 69 Amdurrahman Üresin), Devran Şenyurt, Liço, Hasani, Doğancan Davas, Mustafa Çaylı (Dk. 57 Arda Usluoğlu), Kouagra, Onur Öztonga, Boakye (Dk. 57 Rasheed), Balbudia

        Esenler Erokspor: Osman Çetin, Mikail Okyar, Kayode (Dk. 87 Faye), Kanga, Nzaba, Seyfettin Yaşar, Eray Korkmaz, Recep Niyaz (Dk. 72 Alper Karaman), Berat Luş (Dk. 61 Jack), Hayrullah Bilazer, Amilton (Dk. 86 Altar Han Hidayetoğlu)

        Goller: Dk. 7 Hasani (Boluspor), Dk. 31 Hayrullah Bilazer, Dk. 68 ve Dk. 78 Jack (Esenler Erokspor)

        Kırmızı kart: Dk. 42 Kanga (Esenler Erokspor)

        Sarı kartlar: Dk. 46 Mustafa Çaylı, Dk. 47 Lima, Dk. 58 Balbudia, Dk. 66 Liço, Dk. 90+5 Doğancan Davas (Boluspor), Dk. 42 Recep Niyaz, Dk. 83 Alper Karaman (Esenler Erokspor)

