Orban'dan AB'ye "Avrupa ekonomisini mahvolur" uyarısı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Macaristan Başbakanı Viktor Orban "Rusya'nın doğalgaz ithalatına Avrupa Birliği ambargosu Avrupa ekonomisini yok edecek. Şimdiden yüksek enerji fiyatları ve artan enflasyonla boğuşuluyor" dedi.

Orban ayrıca yakıt, bazı temel gıdalara ve enerji fiyatlarının da arttığını belirterek, Mayıs'ta %10,7'ye ulaşan enflasyon %15 ila %16 arasında olmaya devam edeceğini söyledi.

MACARİSTAN RUBLE'YE GEÇİŞİ DE KABUL ETMİŞTİ

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Nisan ayında gerçekleştirdiği basın toplantısında, Rus gazı için Ruble ile ödeme yapmaya hazır olduklarını ifade etmişti.

Bu açıklama sonrası Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da Rusya'ya doğalgazda Ruble ile ödeme yapılmasına yönelik teknik detayların çalışıldığını açıklamıştı.