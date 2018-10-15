Macaristan'da Başbakan Viktor Orban hükümetinin yürürlüğe soktuğu yasayla bugünden itibaren 'kamusal alanda yaşamak' yasaklandı. Muhalifler polise evsizleri sokaktan kaldırma yetkisi veren yasayı 'zalimce' olarak niteledi. Budapeşte parlamentosunun 20 Haziran'da kabul ettiği anayasal değişiklikle 'kamusal alanda yaşamak' yasaklanmış oldu.

Yapılan değişiklik sonucu polis sokakta yaşayan birini gördüğünde uyarmak zorunda. 90 gün içinde dört uyarı alan evsiz insanlar hapis cezası alabilirler veya kamuya yararlı bir işte altı aya kadar çalışmak zorunda kalabilirler.

Fransız ajansı AFP'ye konuşan Macaristan Sosyal İşler Bakanı Attila Fulop, yasanın 'tüm toplumun çıkarına hizmet ettiğini' savunarak yasanın amacının ' evsiz insanların geceleri sokaklarda olmamasını ve vatandaşların engellenmeden kamusal alanları kullanabilmesini sağlamak' olarak belirtti.

Hükümete bağlı barınaklarda yaklaşık 11 bin kişinin olduğu belirtiliyor ancak ülke genelinde evsiz insan sayısının en az 20 bin olduğu tahmin ediliyor. Resmi olmayan kaynaklara göre ülkedeki evsiz insan sayısı 30 bin.

İnsan Kaynakları Bakanlığı Devlet Sekreteri Bence Retvari, hükümetin kış gelmeden evsiz insanları korumak için ekstra çaba sarf ettiğini söyledi.

Öte yandan, bu yasa değişikliğinin insan haklarıyla bağdaşmadığını söyleyenler de var ve bazı vatandaşlar bu durumdan memnun olmadıklarını belirtti.

Birleşmiş Milletler'den konutlandırma uzmanı Leilani Farha 'zalimce' olarak nitelediği yasanın 'uluslararası insan hakları ile bağdaşmadığını' söyledi.

Farha hükümete yolladığı açık mektupta "Evsiz insanların işlediği suç ne? Sadece yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar?" ifadelerini kullandı.

67 yaşındaki Ferenc Ribeny yıllardı Budapeşte'de sokaklarda köpeğiyle birlikte yaşıyor. Yapılan değişiklikle birlikte en büyük korkusu köpeğine bir şey olması. Eşi öldüğünden beri köpeğiyle birlikte olan Ribeny köpeği için hayvan barınağına başvurdu ama olumlu bir cevap alamadı.

Jutka Lakatos eşi ve 5 köpeğiyle birlikte sokakta yaşıyor. Temizlik şirketinde çalışarak ayda 340 dolar kazandığını belirten Lakatos, evsiz kamplarının "insanlık dışı" koşullarından kaçtığını ve özgür bir yaşamı tercih ettiğini söylüyor. 64 yaşındaki Lakatos, bu yasanın değişeceğini umuyor ve hükümetin de bunun hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini anlayacağını belirtiyor.

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