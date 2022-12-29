Maccabi Tel Aviv Anadolu Efes basketbol maçı için artık saatler kaldı. THY EuroLeague'de temsilcilerimizden Anadolu Efes, bu sezon bir ilki başarmak ve üst üste 3. şampiyonluk için sahaya çıkıyor. İşte, Maccabi Tel Aviv Anadolu Efes basketbol maçı ile ilgili bilgiler...