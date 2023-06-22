On saatlik yorucu bir yürüyüş yerine ücret karşılığında araçlarıyla bölgeye gelerek uçurumun bulunduğu kayalık alana yakın bir noktaya park eden maceraseverler, kalan kısa mesafeyi yürüdükten sonra Trolltunga'nın en uç noktasına ulaşma imkanı buluyor.