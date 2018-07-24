Machida Zelvia - Kyoto Purple Sanga sahaya çıkıyor

Japonya J2 Lig maçında Machida Zelvia ile Kyoto Purple Sanga, 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 13:00. 43 puanlı Machida Zelvia 2. sırada bulunuyor, Kyoto Purple Sanga 16 puana sahip ve 22. sırada. Machida Zelvia, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Kyoto Purple Sanga, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 546. İddaa'da Machida Zelvia kazanır 1.80, berabere biter 3.00, Kyoto Purple Sanga kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Machida Zelvia son hafta oynanan Shonan Bellmare maçında 1-1 berabere kaldı.

Kyoto Purple Sanga ise Matsumoto Yamaga FC maçında 0-1 kazandı.

Machida Zelvia, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Machida Zelvia, kendi sahasında 16 gol attı, 12 gol yedi.

Kyoto Purple Sanga, dış sahada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kyoto Purple Sanga 13 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.

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