Macron: Buça'da savaş suçuna dair açık ipuçları var 0:00 / 0:00

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'ya yeni yaptırımların uygulanması gerektiğini ve Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın Buça şehrindeki sivillerin ölümünde açıkça sorumlu olduğunu söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 40. gününde devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron yeni açıklamalarda bulundu.

Macron, "Savaş suçlarına işaret eden çok net ipuçları var. Rus ordusunun Buça'daki sivillerin ölümünden sorumlu olduğu az çok tespit edildi. Buça'da yaşananlar yeni bir yaptırım turu gerektiriyor." dedi.

Macron, yeni yaptırımların kömür ve petrolü hedef alması gerektiğini söyledi.

Rusya, Buça'da yaşananlardan Rus güçlerinin sorumlu olduğunu yalanladı.