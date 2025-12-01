Habertürk
        Macron Çin'e gidecek

        Macron Çin'e gidecek

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetiyle, 3-5 Aralık tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceğini ifade edildi.

        Giriş: 01.12.2025 - 21:55 Güncelleme: 01.12.2025 - 21:55
        Macron Çin'e gidecek
        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna barış planına Avrupa'da itirazların yükseldiği ve Çin ile Avrupa arasında ekonomik kaynaklı gerilimlerin arttığı bir dönemde Çin'e ziyarette bulunacak.

        Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetiyle, 3-5 Aralık tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceğini bildirdi.

        Ziyarette Şi ve Macron'un Çin-Fransa ilişkilerini yeni koşullarda birlikte geliştirmek üzere görüşmeler yapacağını kaydeden Sözcü Lin, iki liderin uluslararası ve bölgesel kriz konularında da görüş alışverişinde bulunacağını belirtti.

        Lin, Macron'un ayrıca Çin Başbakanı Li Çiang ve Çin Ulusal Halk Kongresi Başkanı Cao Lıci ile de görüşeceğini aktardı.

        Ziyaretin Çin Devlet Başkanı Şi'nin, 2024'te, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yılında Fransa'ya yaptığı ziyaretin iadesi olduğunu ifade eden Çinli Sözcü, şunları kaydetti:

        "Kargaşalarla dolu ilerleyen uluslararası ortamda Çin, bu ziyareti fırsat olarak görerek, Fransa ile stratejik iletişimi güçlendirmeye, pragmatik işbirliğini derinleştirmeye, daha yakın çok taraflı eşgüdüm kurarak Çin-Fransa kapsamlı stratejik ortaklığında yeni ilerleme sağlamak üzere birlikte çalışmaya hazırdır."

        Ukrayna konusunda Avrupa kritik eşikte

        Ziyaret, Elysee Sarayı tarafından daha önce duyurmuş, Çin'in açıklamasıyla da doğrulanmış oldu.

        Fransız lider, ziyaretinde başkent Pekin'in yanı sıra ve Çin'in güneybatı eyaleti Sıçuan'ın merkezi Çıngdu şehrinde temaslarda bulunacak.

        Ziyaretin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna barış planına Avrupa'dan itirazların yükseldiği ve Avrupa ülkelerinin kendilerini dışlayan plana nasıl bir yanıt verilmesini gerektiğini tartıştığı bir dönemde yapılması dikkati çekiyor.

        Öte yandan ziyaret, Çin ile Avrupa Birliği (AB) arasında, Hollanda hükümetinin çip üreticisi Nexperia'ya el koyması ve Çin'in buna karşı getirdiği ihracat kontrolleri gibi ekonomik kaynaklı gerilimlerin arttığı bir döneme denk geliyor.

        Macron, Çin’e 2023’te yaptığı ziyarette, Avrupa’nın ABD’nin vassalı olmadığı, Çin’e karşı kendi siyasetini izlemesi gerektiği mesajını vererek "stratejik özerklik" vurgusu yapmıştı. Avrupa'nın Başkan Trump'ın ikinci iktidar döneminde, başta Ukrayna krizi olmak üzere, müttefiklerini geri plana iten politikalarının baskısını hissettiği bir döneme denk gelen bu ziyarette de benzer içerikteki mesajlar öne çıkabilir.

        *Fotoğraf: EPA, temsilidir

        #çin
        #macron
