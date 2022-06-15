Macron'dan Ukrayna'ya: Rusya ile anlaşmak zorunda 0:00 / 0:00

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın bir noktada Rusya ile anlaşmak zorunda olduğunu söyledi.

Romanya ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 112 gündür devam saldırılarına da değindi.

İki ülke arasındaki savaşın sona ermesi gerektiğini söyleyen Macron, "Ukrayna Devlet Başkanı ve yetkililerin Rusya ile müzakere etmesi gerekiyor" dedi.

Macron, Ukrayna'nın bir noktada Rusya ile anlaşmak zorunda olduğunu dile getirdi.

SCHOLZ, DRAGHI VE MACRON KİEV'E GİDEBİLİR

Romanya ve Moldova'da 3 günlük bir ziyaret gerçekleştiren Macron'un, diplomatik kaynakların aktardığına göre, yarın Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Kiev'e gitmesi bekleniyor.

Diğer yandan Macron, Ukrayna ve Doğu Avrupa ülkeleri tarafından Ukrayna'ya verdiği 'belirsiz' destek sebebiyle eleştiriliyor.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir