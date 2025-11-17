Macron, Ukrayna'ya 100 Rafale satışıyla ikili ilişkilerde "yeni bir aşamaya" geçildiğini söyledi:

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Elysee Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında "barış için her şeyin hazır olduğu" ancak Rusya'nın savaş konusunda ısrarcı olduğunu savundu.

"Sadece Rusya bu savaşın sürdürülmesini seçiyor. Rusya barış istediğini söylediğinde kimse buna inanmıyor." diyen Macron, savaşın ilk gününden itibaren ülkesinin "yılmadan, kararlılıkla" Ukrayna'yı desteklemeyi seçtiğini dile getirdi.

Macron, Ukrayna'ya gelecek 10 yılda 100 Rafale savaş uçağı ve savunma ekipmanları satışına ilişkin Zelenskiy ile imzaladıkları niyet mektubuna ilişkin ise "bu anlaşmanın ikili işbirliğinin bir an evvel güçlendirilmesini" hedeflediğini kaydetti.

REKLAM

"Bu anlaşma, Fransa'nın endüstriyel ve teknolojik uzmanlığını Ukrayna savunmasının hizmetine sunma istekliliğinin bir göstergesidir." diyen Macron, Kiev'e savaş uçağı satışını öngören mutabakat ile ikili ilişkilerde "yeni bir aşamaya" geçtiklerini söyledi.

Macron, Ukrayna'nın "Avrupa savunmasının ön cephesi olduğunu" vurguladı.

Öte yandan, bu ülkeye yardımların yalnızca askeri olanlarla sınırlı kalmadığına dikkati çeken Macron, Fransa'nın demir yolu ve raylı taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Alstom şirketi ile Ukrayna Devlet Demiryolları arasında 55 lokomotifin satışına ilişkin 475 milyon avroluk bir anlaşmaya da imza atıldığını duyurdu.