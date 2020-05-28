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HaberlerSağlıkMadagaskar'dan geliştirdiği Covid-19 bitkisel ilacından sonra yeni adımlar - Haberler
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Madagaskar'dan geliştirdiği Covid-19 bitkisel ilacından sonra yeni adımlar

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirdiğini Covid Organics (CVO) isimli bitkisel ilaçla ismini duyuran Madagaskar, salgınla mücadelede yeni stratejiler geliştirdi

Koronavirüs
AA

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, Twitter hesabından, yerel yönetimler ve sağlık otoriteleriyle iş birliği içerisinde salgından etkilenen bölgelerde geliştirdikleri stratejik önlemler kapsamında bazı somut adımlar atacaklarını açıkladı.

Klinik çalışmalar için başkent Antananarivo ile Toamasina'da yeni tedavi protokolünü uygulamaya koyduklarını belirten Rajoelina, bu kapsamda test edilen her kişiye önleyici özellikteki Tambavy CVO şurubunu vereceklerini belirtti. Rajoelina, durumu ağır olmayan kişilerin evlerinde tedavilerine devam edileceği ve telefonla doktor takiplerinin yapılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, hasta bakıcılarına risk primi ve bireysel koruma ekipmanının devlet tarafından sağlanacağını bildirdi.

48 SAATTEN DAHA AZ SÜREDE TEST SONUCU

Covid-19 ile etkili mücedele edilmesi için Toamasina vilayetine aynı zamanda doktor olan bir vali görevlendireceklerini ve Atsinanana vilayetine Bölge Sağlık Müdürü atayacaklarını aktaran Rajoelina Toamasina Operasyon Komuta Merkezi'ne ise 20 arazi aracı ve 5 ambulans bağışlandığını açıkladı.

Rajoelina salgından etkilenen bölgelerde 48 saatten daha az sürede sonuç elde etmek amacıyla Covid-19 test kapasitesinin güçlendirdiklerini kaydetti.

Salgın bölgesine yeni laboratuvarlar kurulduğu ve buralara doktor, araştırmacı, biyologların görevlendirildiği bilgisini paylaşan Rajoelina, "Dayanışma ve birlik Kovid-19 ile başa çıkmamızı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

SALGINDA SADECE 2 KİŞİ ÖLDÜ

Diğer yandan ülkede, 459 aktif vakaya rağmen şu ana kadar sadece 2 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti, 151 kişi iyileşti.

Madagaskar, Afrika ülkelerinden sonra Karayipler'deki Haiti'ye de geliştirdiği CVO isimli bitkisel ilacını göndermişti.

Böylece Haiti ile birlikte Afrika ülkeleri Komorlar Birliği, Senegal, Çad, Nijerya, Gambiya, Gine Bissau, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Tanzanya ve Nijer CVO gönderilen ülkeler oldu.

SITMA TEDAVİSİNDE ETKİLİ ARTEMISIA BİTKİSİNDEN GELİŞTİRİLDİ

Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan "Covid Organics"i geliştirmiş, Cumhurbaşkanı Rajoelina, bitkisel ilacı 20 Nisan'da canlı yayında içerek tanıtmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Covid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina da DSÖ'yü, ilaca Afrika kaynaklı olduğu için şüpheci yaklaştığı, Avrupa'da geliştirilmiş olsaydı bu kadar şüpheci yaklaşmayacağı yönünde eleştirmişti.

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