Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Maden kazasında 1 işçi aranıyor | Son dakika haberleri

        Maden kazasında 1 işçi aranıyor

        Sivas'ta dün akşam saatlerinde bir maden ocağında yaşanan göçükte, 1 işçi toprak altında kaldı. Feci olayda devam eden toprak kayması nedeniyle çalışmalar durduruldu. Ekiplerin, sabah saatlerinde arama-kurtarma çalışmalarına yeniden başlayacağı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 09:43 Güncelleme: 18.11.2025 - 09:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maden kazasında 1 işçi aranıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ta bir maden ocağında meydana gelen göçük sonrası bir işçi toprak altında kaldı. Devam eden toprak kayması nedeniyle ara verilen çalışmalara, günün ilk ışıklarıyla birlikte devam edilecek.

        İHA'nın haberine göre olay, dün 16.30 sıralarında Divriği ilçesi Çaltı köyü mevkiinde bulunan bir maden ocağında meydana geldi.

        Olayda bir demir madeninde henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu. Göçük sonrası sahada görev yapan S.Y. (66) toprak altında kaldı. Madende bulunan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilmiş, göçük altında kalan S.Y.'yi kurtarmak için ekipler çalışma başlatmıştı.

        Maden sahasında devam eden toprak kayması nedeniyle çalışmalar durdurulmuştu. AFAD ekipleri, günün ilk ışıkları ile birlikte arama-kurtarma çalışmalarına devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        BMGK Gazze tasarısını kabul etti
        BMGK Gazze tasarısını kabul etti
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Fırtınalı bir gün olacak! Hızı 70 km'yi bulacak!
        Fırtınalı bir gün olacak! Hızı 70 km'yi bulacak!
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        Çifte avantaj için son 6 hafta
        Çifte avantaj için son 6 hafta
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz
        Evi yanan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
        Evi yanan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
        HT Spor'da tarihi yayın: Bahis soruşturması!
        HT Spor'da tarihi yayın: Bahis soruşturması!
        "İspanya maçı bir test maçı olacak!"
        "İspanya maçı bir test maçı olacak!"
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir