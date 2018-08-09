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Maduro'ya suikast girişimiyle ilgili 2 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya suikast girişiminden sorumlu olduğu iddia edilen muhalefet lideri ve bir muhalefet milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı. Maduro daha önce yaptığı açıklamada, suikast girişiminden muhalefet liderinin sorumlu olduğunu söylemişti

09.08.2018 - 06:18 | Güncelleme: AA

Venezuela'da Ulusal Meclis, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya suikast girişiminden sorumlu oldukları iddia edilen eski Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Julio Borges ile muhalefet Milletvekili Juan Requesense'nin dokunulmazlığını kaldırdı.

Ulusal Mecliste yapılan oylamada, Kolombiya'da yaşayan Borges ve halihazırda gözaltında olan Requesense'nin dokunulmazlığının kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

Ulusal Meclis Başkanı Diosdado Cabello yaptığı açıklamada, Borges ve Requesens'in suikast girişimiyle ilgili suçlandığını anımsatarak, "Bu kişiler suikast girişiminde yer aldığı düşünülen sadece iki isim ancak soruşturma sürüyor. Adalet yerini bulacak." diye konuştu.

Başsavcı Tarık William Saab da yetkililerin konuyla 19 kişinin ilgili olduğunu ortaya çıkardığını açıkladı.

VENEZUELALI VE ABD'Lİ YETLİLİLER GÖRÜŞTÜ

Ayrıca Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ve Saab, bugün ABD'nin Caracas Büyükelçisi James Story ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı toplantıda nelerin konuşulduğu ya da Venezuela'nın ABD'den herhangi birinin iadesini isteyip istemediği hususunda açıklama yapmadı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü dronelar ile saldırı düzenlenmişti. Maduro'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda 7 asker yaralanmıştı.

Maduro olayın ardından saldırganların ABD'de yaşayan Venezuelalı muhalifler ve Kolombiya ile bağlantılı olduklarını dile getirmişti.

Önceki gün de bir televizyon kanalına çıkan Maduro, suikast girişiminin ardından tutuklanan 6 kişinin ifadelerine bakıldığında Kolombiya'da sürgünde yaşayan muhalefet lideri Borges'ın bu olaydan sorumlu olduğunu öne sürmüştü. Maduro Requesense'nin de şüpheliler arasında olduğunu ifade etmişti.

Venezuela'da Yüksek Mahkeme, bugün Maduro'ya suikast girişimine ilişkin Borges'in tutuklanmasına, Requesense'nin de yargılanmasına karar vermişti.

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