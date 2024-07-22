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        Haberler Gündem Ankara Maganda dehşeti! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Maganda dehşeti!

        Olay, Ankara'da meydana geldi. Evinin önünden geçen düğün konvoyuna sessiz olun uyarısı yapan genç adam kelimenin tam anlamıyla dehşeti yaşadı. Gözü dönen şehir eşkiyalarının taşlı saldırısı cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 21:21 Güncelleme: 22.07.2024 - 21:21
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        Maganda dehşeti!
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        Olay, Ankara'da meydana geldi.

        Evinin önünden geçen düğün konvoyuna sessiz olun uyarısı yapan genç adam kelimenin tam anlamıyla dehşeti yaşadı.

        Gözü dönen şehir eşkiyalarının taşlı saldırısı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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