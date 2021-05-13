Sokak köpeğine maganda kurşunu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSokak köpeğine maganda kurşunu
ABONE OL

Magandalar bu sefer sokak köpeğini vurdu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 2 kişinin tabancayla ateş açması sonucu mermilerin isabet ettiği bir sokak köpeği vuruldu. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, köpeğin yardımına mahalleli koştu

Sokak köpeğine maganda kurşunu
DHA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, magandaların ateşlediği tabancadan çıkan kurşun, sokak köpeğine isabet etti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin tabanca ile rastgele ateş açması sonucu, bir sokak köpeğine mermi isabet etti. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, olayı gören mahalle sakinleri köpeğin yardımına koştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, belediye ekipleri yaralı köpeği tedavi için veterinere götürdü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İl il risk haritası 13 Mayıs! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller
GÜNDEMGüncel Türkiye koronavirüs risk haritası
Bayramda (Bugün) PTT, Kargolar, Bankalar, Eczaneler açık mı? Bugün resmi kurumlar açık mı?
GÜNDEMBayramda (Bugün) PTT, bankalar açık mı?
Bayramda marketler açık mı? 13 Mayıs marketlerin çalışma saatleri
GÜNDEMBayramda marketler açık mı?
Son dakika: Bakan Akar'dan Pençe harekatları mesajı: 105 terörist...
GÜNDEMBakan Akar'dan Pençe harekatları mesajı: 105 terörist. ...
Bayram mesajları ve sözleri 2021! En güzel kısa uzun Ramazan Bayramı kutlama mesajları! Hayırlı Bayramlar
GÜNDEMEn güzel Ramazan Bayramı mesajları 2021
Son dakika: TBMM Başkanı Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Filistin mesajı
GÜNDEMŞentop ve Oktay'dan Filistin mesajı
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Türkiye'nin tamamı güneşli sıcaklıklar artıyor - Hava durumu
GÜNDEMBugün hava nasıl olacak?
Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı
GÜNDEMAyasofya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı
Ramazan Bayramınız kutlu olsun
GÜNDEMBayramınız kutlu olsun
İzmir'de 16 katlı sitede çıkan yangın korkuttu
GÜNDEMİzmir'de 16 katlı sitede yangın paniği