Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Alpay'ın cenaze töreni belli oldu

        Alpay'ın cenaze töreni belli oldu

        Türk pop ve romantik folk müziğinin usta isimlerinden Alpay'ın cenazesi yarın Ankara'da toprağa verilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 15:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Cenaze töreni belli oldu

        'Fabrika Kızı' ve 'Eylül'de Gel' gibi zamansız şarkılarıyla Türk pop müziğinin önemli kilometre taşlarından Alpay Nazikioğlu, dün hayatını kaybetti. 91 yaşında vefat eden sanatçının kızı Zeynep Nazikioğlu, babasının vefatından duydukları derin üzüntüyü dile getirdi. Nazikioğlu, şunları kaydetti: Babam Alpay Nazikioğlu'nu, bir tanemizi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Harika bir ömür yaşadı ve yaşattı. Cenazesi, 16 Ekim Cuma günü Ankara Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da sahte alkol ve kaçak tütün operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        İstanbul'daki sahte alkol ve kaçak tütün operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.(AA)

        #Alpay
        #şarkıcı
        #ankara
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        Uçum, seçim için tarih verdi
        Uçum, seçim için tarih verdi
        İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı! Yarın sabahtan itibaren...
        İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı! Yarın sabahtan itibaren...
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 4 kayıp var
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 4 kayıp var
        Şiddetli yağış yön değiştirdi, birçok kenti sağanak vurdu!
        Şiddetli yağış yön değiştirdi, birçok kenti sağanak vurdu!
        Ayakkabısını ıslanmasın diye çıkarmış! 14 yaşındaki Mahmut gözyaşına boğdu
        Ayakkabısını ıslanmasın diye çıkarmış! 14 yaşındaki Mahmut gözyaşına boğdu
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Kurtarıldılar
        Kurtarıldılar
        Gazze'deki kritik üs planına İsrail engeli
        Gazze'deki kritik üs planına İsrail engeli
        İki erkek çıkan tartışmada genç kadını öldürdü
        İki erkek çıkan tartışmada genç kadını öldürdü
        Bakan Fidan'dan İsrail protestosu
        Bakan Fidan'dan İsrail protestosu
        Türkiye'den 4 otel Avrupa'nın en iyi 25'i arasında
        Türkiye'den 4 otel Avrupa'nın en iyi 25'i arasında
        Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural yakalandı!
        Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural yakalandı!
        Bakan Göktaş'tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
        Bakan Göktaş'tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi
        Telefon satışlarında rekor düşüş
        Telefon satışlarında rekor düşüş
        Alışverişte 12 ay taksit sınırı kaldırıldı
        Alışverişte 12 ay taksit sınırı kaldırıldı
        Eşsiz bir miras bıraktı
        Eşsiz bir miras bıraktı
        Beşiktaş, Avrupa'da 2'de 2 peşinde!
        Beşiktaş, Avrupa'da 2'de 2 peşinde!
        Avrupa'da Fırtına zamanı!
        Avrupa'da Fırtına zamanı!