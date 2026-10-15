Alpay'ın cenaze töreni belli oldu

'Fabrika Kızı' ve 'Eylül'de Gel' gibi zamansız şarkılarıyla Türk pop müziğinin önemli kilometre taşlarından Alpay Nazikioğlu, dün hayatını kaybetti. 91 yaşında vefat eden sanatçının kızı Zeynep Nazikioğlu, babasının vefatından duydukları derin üzüntüyü dile getirdi. Nazikioğlu, şunları kaydetti: Babam Alpay Nazikioğlu'nu, bir tanemizi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Harika bir ömür yaşadı ve yaşattı. Cenazesi, 16 Ekim Cuma günü Ankara Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

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