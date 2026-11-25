Zorlu PSM’nin yaz klasiği PSM Loves Summer, altıncı yılında da dünyaca ünlü müzisyenleri bir araya getiriyor. Serinin 2027 yaz sezonu için açıklanan ilk ismi ise kendine özgü müziği ve enerjik sahne performanslarıyla tanınan Amerikalı efsanevi grup Cake oluyor.

Cake, PSM Loves Summer kapsamında Zorlu PSM'de 19 Haziran akşamı sahne alacak.

Grunge’ın müzik dünyasına hakim olduğu 1990’ların başında Sacramento’da kurulan Cake, biraz da bu akıma tepki olarak şekillendi. Şarkılarının yazımını, düzenlemesini, prodüksiyonunu ve kaydını güneş enerjisiyle çalışan kendi stüdyosunda yapan grup, kararlarını ortaklaşa alıyor ve bağımsızlığından ödün vermiyor. Grup; rock, funk, country, caz, soul ve Latin müziği bir araya getiriyor.

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Cake'in İstanbul konserinin biletleri yarın satışa çıkıyor.