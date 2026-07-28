Bakım evinden taburcu edilen sanatçı Linda Perhacs hakkında kayıp ilanı verildi

Amerikan folk müzik sanatçısı Linda Perhacs, bir bakım evinden taburcu edildikten sekiz ay sonra kayboldu. Sanatçının arkadaşı Mark McNeill, Perhacs'ı bulmak için halktan yardım istemek amacıyla Instagram'da bir kayıp ilanı paylaştı.

McNeill, kayıp ilanında, "Sevgili dostumuz ve efsanevi şarkıcı-söz yazarı Linda Perhacs, yaklaşık sekiz ay önce yasal vasisinin gözetimi altında bir bakım evinden taburcu edildi. O zamandan beri arkadaşları ve uzun süredir birlikte çalıştığı kişiler ona ulaşamadı ve vasisiyle iletişime geçme girişimlerinin de yanıtsız kaldığı bildirildi" ifadesini kullandı.

McNeill, paylaşımı Perhacs'ın eski menajeri Stearns, Perhacs'ın 'Prisms of Glass' şarkısının klibini yöneten Jessica Hundley ve müzisyen Julia Holter ile birlikte yaptı.

Sanatçının eski menajeri Stearns, Perhacs'ın Los Angeles bölgesindeki bakım tesisinden taburcu edilmesinden bu yana çok sayıda arkadaşının ve uzun süredir birlikte çalıştığı kişilerin kendisiyle doğrudan iletişim kuramadıklarını belirtti.