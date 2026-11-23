Bir tecavüz ve üç cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan İngiliz oyuncu ve komedyen Russell Brand, kazançlı iş imparatorluğunu hapishaneden yönetmeye devam ediyor. Brand, aldığı cezayı bile, onu adaletsizliğe kurban gitmiş biri olarak gösteren "Russell'ı serbest bırakın" yazılı ürünler satarak paraya çeviriyor.

Brand, bu ayın başlarında hapis cezasına çarptırılmadan önce ticari faaliyetlerini sonlandırmaya ve varlıklarını tasfiye etmeye başladı. Ancak Daily Mail gazetesine göre, halen faaliyetlerine devam eden internet platformları ve alternatif sağlık hizmetleri işletmesi aracılığıyla yılda ortalama iki milyon sterlin kazanmaya devam edecek.

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VİDEOLARIN KALDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Brand'in, yayınlarına eşi eşi Laura Gallacher'in devam ettiği bir YouTube kanalı var. Gallacher, eşinin cezaevine girmesinin hemen ardından kanal üzerinden yayın yaparak kendisini "ailesini savunan bir kadın" olarak tanımlamış ve kocasının yanında durmaya yemin ederek, onun eşi olmaktan "gurur duyduğunu" söylemişti. Ancak Brand'in hapishaneden yaptığı ve masumiyetini savunarak "Bildiğiniz gibi, suçlu değilim" dediği açıklamayı okumasıyla büyük tepki çekmişti.

Hükümet yetkililerinin, videoların içeriğinin tecavüzcünün kurbanları için rahatsız edici olduğu ve önemli bir izleyici kitlesine ulaştığı gerekçesiyle Google'dan videoları kaldırmasını talep ettiği söyleniyor. Ancak videolar YouTube'dan kaldırılsa bile, Brand'in 2023'te cinsel taciz iddialarının ortaya çıkmasından bu yana para akışını sağlamak için en çok kullandığı video platformu, Rumble oldu.

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MİLYONLARCA DOLARLIK ANLAŞMA

Brand, Rumble platformuyla olan yakın ilişkisinden bahsetmişti ve site, Mart 2023'te Brandemic adlı bir komedi özel programıyla ilk ücretli yayınını başlatmak için onu kullanmıştı. Brand'in Rumble'da 2,2 milyon, Rumble'ın sahibi olduğu bir diğer yayın sitesi olan Locals'te ise 147 bin abonesi bulunuyor. Hayranları, bu platformlarda aylık veya yıllık abonelik ücreti ödeyebiliyor.

Benzer takipçi kitlesine sahip diğer yayıncıların platformla milyonlarca dolarlık anlaşmalar imzaladığı biliniyor.

YouTube, 2023'te Brand'in videolarının para kazanma özelliğini kapatmış olsa da, Brand, Rumble ile iyi bir anlaşma yaptığını ve sansürlenmeyeceğine dair güvence verildiğini açıklamıştı.

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"RUSSELL'I SERBEST BIRAKIN" TİŞÖRTLERİ SATIYOR

Rumble'da, Brand'in tüm videolarında, kullanıcıların doğrudan ona bahşiş vermesini sağlayan bir bağlantı ve insanları çıkartmalar ve diğer "Serbest Bırakın" yazılı ürünlerini sattığı dükkanına yönlendiren başka bir bağlantı yer alıyor.

Brand'in sadece izlenme sayılarından on binlerce dolar kazandığı düşünülüyor. Komedyenin gelirini reklamlar, canlı performanslar ve yeni "Serbest Bırakın" yazılı giyim koleksiyonunu piyasaya sürdüğü internet sitesi destekliyor.

Daily Mail gazetesinin ortaya çıkardığı bilgilere göre, Brand sosyal medya kanallarından oldukça kazançlı bir gelir elde etmiş ve medya prodüksiyon şirketi Pablo Diablo's Legitimate Business Firm Limited, beş yıl boyunca yıllık iki milyon sterlin gelir sağlamıştı.

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Pablo Diablo, geçen yılın sonunda 3,3 milyon sterlinlik varlığa sahipti, şirket bu yılın mayıs ayında kapatıldı.

Mahkumiyetinin ardından Brand'in sağlıklı yaşam firması Reborn, "Russell'ı Serbest Bırakın" yazılı tişörtler satmaya başladı ve bu tişörtler "bağış toplama kıyafeti" olarak tanıtıldı. Ürünler, "Russell'ı serbest bırakın. Adaletsizliğe ve yolsuzluğa karşı konuştuğu için susturuldu" mesajıyla satılıyor.

Brand, küfür dolu şarkı sözleri ve mağdurların rahatsız edici bulacağı açık cinsel göndermeler içeren müziklerinin milyonlarca dinlenmeye ulaştığı ses ve video yayın platformu Spotify'dan da gelir elde etmeye devam ediyor.

2020'deki pandemide Brand'in şirketinin değeri 2 milyon sterlindi. Bir yıl sonra bu değer ikiye katlandı. 2023'te 8 milyon sterline ulaştı ve ertesi yıl 12 milyon sterline yükseldi.