2027 Pirelli Takvimi hazırlandı
Pirelli Takvimi'nin "Hindistan" temasıyla hazırlanan 53'üncü edisyonu Yeni Delhi'de tanıtıldı. Tarihinde ilk kez üç farklı fotoğrafçının imzasını taşıyan takvimin kadrosunda, oyuncular Aditi Rao Hydari, Avantika Vandanapu ve Freida Pinto yer alıyor
Pirelli, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de gerçekleştirdiği prömiyerle 53'üncü Pirelli Takvimi’ni tanıttı. Projede, 2026 takviminin de fotoğraflarını çeken Sølve Sundsbø’nin yanı sıra Hindistan fotoğrafçılığının usta ismi Raghu Rai ve kızı Avani Rai yer alıyor. Nisan 2026’da hayatını kaybeden usta fotoğrafçı Raghu Rai’nin mirasını devralan kızı Avani Rai, babasının yarım kalan çalışmasını tamamlayarak projeye derin bir kişisel boyut kazandırdı. Ortaya çıkan çalışma; insanı, mekânı, güzelliği, hafızayı ve bugünü buluşturan zamansız bir diyalog niteliği taşıyor.
Hindistan’ın çok katmanlı yapısına dikkat çeken Sølve Sundsbø, projenin felsefesini şu sözlerle anlattı: Gözlerinizi kapatın ve Hindistan’ı düşünün. Ne görüyorsunuz? Belki bir renk, bir yüz, kalabalık bir sokak, bir manzara ya da bir ritüel... Ancak Hindistan hiçbir zaman tek bir şey değildir. Farklı zamanların, geleneklerin ve gerçekliklerin bir arada var olduğu, kadim olanla çağdaş olanın aynı karede buluştuğu bir ülkedir. Hindistan’ı tüm karmaşıklığıyla temsil edebileceğimi düşünmedim, buna hakkım olmadığını hissettim. Ülkenin özünü yakalama görevini Raghu ve Avani Rai’ye bıraktım. Ben ise kumaşların dokularıyla, renklerle ve kontrastlarla oynayarak olağanüstü Hintli kadınların portrelerine odaklandım.
1965’ten bu yana Hindistan’ın kamusal ve özel yaşamını belgeleyen usta fotoğrafçı Raghu Rai, 2027 Pirelli Takvimi için kendi arşivindeki ikonik fotoğrafları çağdaş Hindistan’ın yüzleriyle buluşturmayı hedeflemişti.
Raghu Rai’nin vefatının ardından kızı Avani Rai, babasının yayımlanmış ve yayımlanmamış arşiv fotoğraflarını stüdyodan çıkararak Delhi ve Mumbai sokakları gibi orijinal mekanlara taşıdı. Böylece insanlar, mimari, hareket, ışık ve ritüeller fotoğrafın içine girerken, şehirler de görüntülerin içinde yaşayan canlı bir unsur haline geldi.
"Babam sokağa aitti" diyen Avani Rai, çalışma metodolojisini şöyle açıkladı: Onun fikrini alıp hayatı boyunca fotoğrafladığı insanların arasına geri götürdüm. Ruhen ve fiziken bir adım geri çekilip babamın arkasında duruyorum. Babamın yıllar önce çektiği fotoğrafları seçtim ve çekildikleri yerlere geri döndüm. Farklı bir açıda konumlanarak hem babamın orijinal fotoğrafını hem de bugün o fotoğrafı çevreleyen mekânı aynı anda görüntüledim. Orijinal fotoğraf korunuyor, ancak farklı zamanların ve gerçekliklerin bir arada var olduğu daha geniş bir kompozisyonun parçası haline geliyor. Geçmiş, her zaman şimdide var olmaya devam edecek; her yerde ve en ince ayrıntılarda.
Sølve Sundsbø, Rajasthan’daki Jaigarh Kalesi ile Ajabgarh arasında Hindistan'la güçlü bağları olan 9 öncü kadını portreledi. "Takvimin anahtarı insanlar" diyen Sundsbø; şairler, müzisyenler, mimarlar, modeller ve oyunculardan oluşan çok çeşitli bir kadro oluşturduklarını belirtti.
Kadroda oyuncular Aditi Rao Hydari ve Avantika Vandanapu; oyuncu ve yapımcı Freida Pinto; müzisyen ve besteci Anoushka Shankar; şair ve performans sanatçısı Rupi Kaur; modeller Lakshmi Menon ve Bhavitha Mandava; yazar, yapımcı ve televizyon sunucusu Padma Lakshmi yer alıyor. Avani Rai ise hem kameranın arkasında hem de Sundsbø'nun objektifinin önünde bulunuyor.
Avani Rai'nin çalışması, geleneklerin hâlâ yaşadığı Eski Delhi'nin atmosferi ile moda ve film endüstrilerinin buluştuğu Mumbai'nin çağdaş yüzü arasında ilerliyor. Eski Delhi'de çiçek pazarları, dar sokaklar ve okullar; Mumbai'de ise megakentin silueti, gençlik mekânları, gökdelen çatıları ve balıkçı köyleri öne çıkıyor. Yaklaşık 130 kişinin yer aldığı projede halktan isimler, gençler, dansçılar, performans sanatçıları, modeller, zanaatkârlar, Avani Rai'nin annesi ve ünlü Hint sinemasının süper starı Ranveer Singh de bulunuyor.
Mayıs ve Eylül ayları arasında çekimleri tamamlanan 2027 Pirelli Takvimi, iki ayrı cepli özel bir kutu seti olarak sunuluyor. Toplam 36 fotoğraftan oluşan takvimde 18 kare Sølve Sundsbø’ya, 18 kare ise Raghu ve Avani Rai’nin zamansız projesine ait.