2027 Pirelli Takvimi hazırlandı

Hindistan’ın çok katmanlı yapısına dikkat çeken Sølve Sundsbø, projenin felsefesini şu sözlerle anlattı: Gözlerinizi kapatın ve Hindistan’ı düşünün. Ne görüyorsunuz? Belki bir renk, bir yüz, kalabalık bir sokak, bir manzara ya da bir ritüel... Ancak Hindistan hiçbir zaman tek bir şey değildir. Farklı zamanların, geleneklerin ve gerçekliklerin bir arada var olduğu, kadim olanla çağdaş olanın aynı karede buluştuğu bir ülkedir. Hindistan’ı tüm karmaşıklığıyla temsil edebileceğimi düşünmedim, buna hakkım olmadığını hissettim. Ülkenin özünü yakalama görevini Raghu ve Avani Rai’ye bıraktım. Ben ise kumaşların dokularıyla, renklerle ve kontrastlarla oynayarak olağanüstü Hintli kadınların portrelerine odaklandım.